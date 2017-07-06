Эксперты: "Роснефть" защищает интересы страны в иске против АФК «Система»

По сути, весь процесс приобретения «Башнефти» руководителем АФК Владимиром Евтушенковым не отличается «кристальной чистотой». Так, в 2005 году бизнесмен выкупает блокирующий пакет акций «Башнефти» за 600 миллионов долларов. В 2009 году у благотворительных фондов он приобретает контрольный пакет БашТЭКа, включающий в себя «Башнефть», «Уфанефтехим», «Уфаоргсинтез», Уфимский НПЗ, «Новойл» и «Башкирнефтепродукт». Прослеживается довольно интересная схема, ведь фондам активы передал сын экс-главы Башкортостана Урал Рахимов. На него в 2014 году завели дело о расхищении имущества Башкортостана на 7 миллиардов долларов. То, что перед непосредственной передачей имущества государству АФК срочно начал выводить финансы из предприятия, также не является случайностью. По подсчетам, за несколько месяцев были заключены сделки на сумму 443 миллиарда рублей, и примерно 37 миллиардов рублей выведены через доплату дивидендов за 2013 год. Наряду с этим, государству не были возвращены несколько активов БашТЭКа - «Башкирэнерго» и «Уфаоргсинтез».