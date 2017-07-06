Эксперты: "Роснефть" защищает интересы страны в иске против АФК «Система»

Аналитики убеждены, что «Роснефть» защищает интересы государства, продолжая антикоррупционную политику.
Издание «Новые известия» сообщает, что иск был подан 6 мая 2017 года. АФК «Система» в период с 2009 по 2014 годы располагала контрольным пакетом акций АНК «Башнефть» и за это время успела принести предприятию значительные убытки, так как выводила активы и денежные потоки через дивиденды. Также известно, что в период управления АФК единый комплекс БашТЭК подвергся дроблению и выводу активов в угоду корпоративному интересу руководства. Естественно, данная ситуация не находит положительных отзывов у государства. Правительство республики Башкортостан отмечает, что как миноритарий «Башнефти», не менее заинтересован в справедливом решении конфликта.
Это судебное разбирательство – дело принципа, которое должно решить и довести до логического завершения проблему получения большой части государственного имущества предпринимателями, чтобы в дальнейшем выводить из него активы, убежден член Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики РФ Юрий Крупнов.
По сути, весь процесс приобретения «Башнефти» руководителем АФК Владимиром Евтушенковым не отличается «кристальной чистотой». Так, в 2005 году бизнесмен выкупает блокирующий пакет акций «Башнефти» за 600 миллионов долларов. В 2009 году у благотворительных фондов он приобретает контрольный пакет БашТЭКа, включающий в себя «Башнефть», «Уфанефтехим», «Уфаоргсинтез», Уфимский НПЗ, «Новойл» и «Башкирнефтепродукт». Прослеживается довольно интересная схема, ведь фондам активы передал сын экс-главы Башкортостана Урал Рахимов. На него в 2014 году завели дело о расхищении имущества Башкортостана на 7 миллиардов долларов. То, что перед непосредственной передачей имущества государству АФК срочно начал выводить финансы из предприятия, также не является случайностью. По подсчетам, за несколько месяцев были заключены сделки на сумму 443 миллиарда рублей, и примерно 37 миллиардов рублей выведены через доплату дивидендов за 2013 год. Наряду с этим, государству не были возвращены несколько активов БашТЭКа - «Башкирэнерго» и «Уфаоргсинтез».
Источник предоставил информацию о том, что дивиденды АФК начала выводить сразу после покупки «Башнефти» и сегодня речь идет о сумме, практически аналогичной стоимости самого актива. В результате разделения и вывода средств серьезно пострадало производство самой «Башнефти» и градо- и селообразующих предприятий на подконтрольных участках нефтяной компании. Отказ в предоставлении отчетности о доходах правительству региона также принесло убытки Башкортостану. Однако Евтушенков «сорвал куш» в размере 57 миллиардов рублей дивидендами и 106,6 миллиардаа рублей - 170 миллиардов рублей, по современному курсу, активами.
Иск «Роснефти» доказывает, что безнаказанность махинаций 90-х годов в отношении государственной и республиканской собственности в двухтысячных уже не работает. Видимо, предприниматель Евтушенков так и остался в «лихих девяностых».