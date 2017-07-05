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В Башкирии обезвредили снаряд времен Гражданской войны

5 июля 2017, 17:07
Это сделали сотрудники ОМОНа Росгвардии.

Житель деревни Ляхово Ермекеевского района Башкирии обнаружил на своем приусадебном участке артиллерийский снаряд и сообщил об этом в правоохранительные органы.

На место прибыли специалисты-взрывотехники ОМОНа Росгвардии.

- При обследовании боеприпаса саперы установили, что обнаруженный предмет является осколочно-фугасным артиллерийским выстрелом времен Гражданской войны со следами коррозии на корпусе, - сообщили в Росгвардии.

Взрывоопасный снаряд с соблюдением всех мер безопасности вывезли на поле и подорвали.

#Новости#Разиф Абдуллин#Происшествия
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