В Башкирии обезвредили снаряд времен Гражданской войны

Житель деревни Ляхово Ермекеевского района Башкирии обнаружил на своем приусадебном участке артиллерийский снаряд и сообщил об этом в правоохранительные органы.
На место прибыли специалисты-взрывотехники ОМОНа Росгвардии.
- При обследовании боеприпаса саперы установили, что обнаруженный предмет является осколочно-фугасным артиллерийским выстрелом времен Гражданской войны со следами коррозии на корпусе, - сообщили в Росгвардии.
Взрывоопасный снаряд с соблюдением всех мер безопасности вывезли на поле и подорвали.