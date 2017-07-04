Уфимец признался в нападении на врачей «Скорой помощи»

40-летнему обвиняемому инкриминируют угрозу убийством и нанесение побоев. Как удалось установить следователям, в мае этого года обвиняемый вызвал врачей своему другу, с которым они распивали спиртное, приехавшие врачи выяснили, что мужчина просто крепко спит. Однако обвиняемый настаивал на оказании спящему помощи, когда врачи попытались покинуть квартиру, он, размахивая ножом, начал угрожать одному из врачей. Когда медики всё-таки покинули квартиру, он, пьяный, догнал их и набросился на одного из врачей с кулаками.