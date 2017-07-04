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Уфимец признался в нападении на врачей «Скорой помощи»

4 июля 2017, 12:48
40-летний мужчина угрожал врачам ножом, после чего набросился на одного из них.

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело о нападении на бригаду скорой помощи в Уфе.

40-летнему обвиняемому инкриминируют угрозу убийством и нанесение побоев. Как удалось установить следователям, в мае этого года обвиняемый вызвал врачей своему другу, с которым они распивали спиртное, приехавшие врачи выяснили, что мужчина просто крепко спит. Однако обвиняемый настаивал на оказании спящему помощи, когда врачи попытались покинуть квартиру, он, размахивая ножом, начал угрожать одному из врачей. Когда медики всё-таки покинули квартиру, он, пьяный, догнал их и набросился на одного из врачей с кулаками.

Обвиняемый признал свою вину, в случае, если мужчину признают виновным, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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