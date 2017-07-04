Сообществам Вконтакте «дали слово»

С 4 июля у администраторов сообществ в Вконтакте появилась возможность делать комментарии от имени группы, отвечать можно будет на личных страницах пользователей и в других группах. В Вконтакте уверены, что очередное обновление очень важно, и в первую очередь пойдёт на пользу компаниям.
- Компании могут оперативно реагировать на упоминания, решать конфликтные ситуации и общаться с клиентами. Больше не нужно использовать личные страницы для ответа пользователям: редакторы и администраторы сообщества смогут комментировать от его имени, - говорится в пресс-релизе разработчиков.