Сообществам Вконтакте «дали слово»

С 4 июля у администраторов сообществ в Вконтакте появилась возможность делать комментарии от имени группы, отвечать можно будет на личных страницах пользователей и в других группах. В Вконтакте уверены, что очередное обновление очень важно, и в первую очередь пойдёт на пользу компаниям.