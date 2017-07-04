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Сообществам Вконтакте «дали слово»

4 июля 2017, 16:31
Крупнейшая в Восточной Европе социальная сеть продолжает развиваться.

С 4 июля у администраторов сообществ в Вконтакте появилась возможность делать комментарии от имени группы, отвечать можно будет на личных страницах пользователей и в других группах. В Вконтакте уверены, что очередное обновление очень важно, и в первую очередь пойдёт на пользу компаниям.

- Компании могут оперативно реагировать на упоминания, решать конфликтные ситуации и общаться с клиентами. Больше не нужно использовать личные страницы для ответа пользователям: редакторы и администраторы сообщества смогут комментировать от его имени, - говорится в пресс-релизе разработчиков.

#Новости#Константин Климов#Общество
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