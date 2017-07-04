Костыгина заподозрили в фиктивном банкротстве "Юлмарта" и краже госсредств

Издание «Версия» обладает информацией о корпоративной переписке от 2016 года, когда был запущен процесс банкротства «Юлмарта».
Она является доказательством, что банкротство было спланировано, а отдавать кредит Сбербанку Дмитрий Костыгин не собирался. Кредитному учреждению на тот период о положении компании никто не сообщал.
Этот факт подтверждает переписка, которую Костыгин вел с юридическими компаниями Pen & Paper и ФУКАУ.
Истцом в судебном процессе выступал знакомый Костыгина, Олег Морозов. Ему акционер продал долговые обязательства в сумме 250 миллионов рублей. Эти средства в 2015-м году акционер сам выдал ретейлеру. Морозов потребовал погасить эту задолженность через суд, а после обратился с иском о банкротстве онлайн-площадки.
Однако планы относительно банкротства провалились. Суд признал сделку по продаже долга недействительной. Одним из обстоятельств стала сумма годового дохода истца в 42 тысячи рублей, при котором выкупить долг в 250 миллионов рублей было недоступно.
В тот же период Костыгин активно переписывался с менеджерами «Юлмарта» .
Он продолжил продвигать процедуру банкротства, но при этом обратился в Сбербанк за кредитом. Кроме провальной попытки банкротства через иск Морозова, в это же время со схожими требованиями в Арбитражный суд Санкт-Петербурга обратились ООО «Консультационная группа «Санация»» и ООО «Балтийская электронная площадка». Владелец этих организаций Алексей Васильев является знакомым Костыгина. Вместе они уже проводили похожую операцию с «Дикой орхидеей». Как следует из переписки, которая доступна источнику, свои услуги Васильев оценил в 153 тысячи долларов за «Юлмарт» и в 100 тысяч долларов за «Дикую орхидею».
В этой ситуации становится ясно, что Сбербанку никто не собирался возвращать долги, пишет источник. Костыгин в одном из своих писем написал, что это не играет большой роли, поскольку компания скоро станет неплатежеспособной.