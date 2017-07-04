Костыгина заподозрили в фиктивном банкротстве "Юлмарта" и краже госсредств

Он продолжил продвигать процедуру банкротства, но при этом обратился в Сбербанк за кредитом. Кроме провальной попытки банкротства через иск Морозова, в это же время со схожими требованиями в Арбитражный суд Санкт-Петербурга обратились ООО «Консультационная группа «Санация»» и ООО «Балтийская электронная площадка». Владелец этих организаций Алексей Васильев является знакомым Костыгина. Вместе они уже проводили похожую операцию с «Дикой орхидеей». Как следует из переписки, которая доступна источнику, свои услуги Васильев оценил в 153 тысячи долларов за «Юлмарт» и в 100 тысяч долларов за «Дикую орхидею».