Станислав Шкель: Политическая элита Башкирии вновь стареет

- Муртаза Рахимов руководил Республикой Башкортостан 20 лет, а Рустэм Хамитов 7 лет, поэтому напрямую говорить, насколько постарела элита, трудно, - продолжает Шкель. - Ведь тогда нужно определить, с какими годами Рахимова сравнивать? Поэтому я ставлю вопрос иначе: изменился ли возраст, при котором наибольшее число глав муниципалитетов получили свое назначение. Или, другими словами, какой наиболее вероятный возраст, при котором повышаются шансы у чиновников возглавить муниципальный район? Как показывают собранные данные, средний возраст назначений при Хамитове увеличился на один год. При Рахимове он равнялся 46 годам, а при Хамитове стал равен 47,2. Разница небольшая. В целом, как и при Рахимове, большинство глав муниципалитетов получают свою должность в период от 45 до 50 лет. Главный вывод таков: кадровая политика Хамитова в целом на уровне муниципалитетов осталась довольна консервативной. То есть он не стал продвигать более молодых, а следует прежним традициям. Учитывая аграрный характер многих муниципалитетов, возможно, это вполне логично и правильно. Хотя мне представляется еще более правильной модель прямых выборов глав муниципалитетов гражданами.