Станислав Шкель: Политическая элита Башкирии вновь стареет

Он опубликовал его в Facebok. В частности, по мнению Шкеля, в Башкирии при руководстве Рустэма Хамитова стало меньше глав администраций с докторскими степенями.
Время консерваторов?
- Вот, казалось бы, Хамитов имеет докторскую ученую степень и он должен при назначении на должности учитывать этот критерий, - рассуждает эксперт. - Но нет, согласно данным биографий глав муниципалитетов при нем число остепененных руководителей снизилось.
Также, по словам политолога, даже несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте с предшественником Хамитова, Муртазой Рахимовым, политическая элита в республике не молодеет.
- Как и раньше, средний возраст при назначении на пост главы районной администрации увеличился на один год, - пояснил Станислав Шкель. - Будущие руководители получают ответственную должность в период от 45 до 50 лет.
При этом, по мнению профессора, сам термин «политическая элита» не обязательно обозначает самых умных или достойных граждан общества, а просто тех, кто занимает позиции, позволяющие им осуществлять власть.
- В этом смысле все органы государственной власти в Республике Башкортостан занимают люди, которых можно причислить к политической элите. Понятно, что эти органы отличаются по своему весу и влиянию. Можно выделить республиканские органы власти и муниципальные и, разумеется, первые обладают более широкими полномочиями и ресурсами, чем вторые. Но в самом общем смысле все эти органы власти и есть те позиции, занимая которые, люди превращаются в «политическую элиту». В своем текущем исследовании я собрал базу данных по главам администраций районов и городских округов, то есть представителей муниципального уровня власти. В сравнении, положим, с министрами правительства, их сравнительно много. Поэтому, изучая эти данные, можно говорить не просто об отдельных немногочисленных случаях, но и о статистически значимых закономерностях, - говорит политолог.
- Муртаза Рахимов руководил Республикой Башкортостан 20 лет, а Рустэм Хамитов 7 лет, поэтому напрямую говорить, насколько постарела элита, трудно, - продолжает Шкель. - Ведь тогда нужно определить, с какими годами Рахимова сравнивать? Поэтому я ставлю вопрос иначе: изменился ли возраст, при котором наибольшее число глав муниципалитетов получили свое назначение. Или, другими словами, какой наиболее вероятный возраст, при котором повышаются шансы у чиновников возглавить муниципальный район? Как показывают собранные данные, средний возраст назначений при Хамитове увеличился на один год. При Рахимове он равнялся 46 годам, а при Хамитове стал равен 47,2. Разница небольшая. В целом, как и при Рахимове, большинство глав муниципалитетов получают свою должность в период от 45 до 50 лет. Главный вывод таков: кадровая политика Хамитова в целом на уровне муниципалитетов осталась довольна консервативной. То есть он не стал продвигать более молодых, а следует прежним традициям. Учитывая аграрный характер многих муниципалитетов, возможно, это вполне логично и правильно. Хотя мне представляется еще более правильной модель прямых выборов глав муниципалитетов гражданами.
По словам Шкеля, здесь уже есть повод задуматься.
С Татарстаном пока не сравнить
На вопрос нашего корреспондента о сравнении с другими регионами, Станислав Шкель рассказал, что с Татарстаном Башкирию сравнивать пока рано:
- В этом году я подключился к проекту коллег из Центра сравнительных исторических и политических исследований при Пермском государственном национальном исследовательском университете, которые собрали данные по другим регионам и в ближайшем будущем мы собираемся сравнить эти данные. К сожалению, данные по Татарстану пока только находятся в процессе сбора. Поэтому сравнивать элиту Башкортостана с Татарией пока рано. Зато есть данные по другим регионам, например, по Челябинской, Курганской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
Предварительно могу сказать, что в сравнении с этими регионами Башкортостан по возрасту муниципальных глав занимает промежуточное положение. В Челябинской и Курганской областях, а также в Удмуртской республике возраст чиновников выше, а вот в Пермском крае в целом главы муниципалитетов моложе, чем в Башкирии. Возможно, это объясняется тем, что в Пермском крае дольше существовала практика прямых выборов, а не назначений глав муниципальных районов. Это означает, что при прямых выборах у молодых политиков больше шансов занять властные позиции, чем при процедуре отбора и назначении сверху.
Тренд на молодость
В целом, если говорить о глобальных трендах страны, которые нацелены на реформы и развитие, то в мире, как правило, выбирают более молодых политиков. Именно они способны принимать нестандартные решения и смелые шаги по обновлению государства и общества. В этом смысле победа нового президента Франции Эммануэля Макрона, которому еще нет и сорока, весьма показательна. Страны, которые переживают консервативный поворот, напротив, выбирают достаточно зрелых политиков. Выбор американцев в лице Дональда Трампа, я думаю, тоже хорошо демонстрирует этот факт.
Однако эксперт отмечает, что главам стало только хуже работать при руководстве Рустэма Хамитова:
- Увольнять стали чаще. Реже продвигать наверх. Почти нет защиты от уголовного преследования.
Отметим, что в настоящее время, как стало известно Mkset, готовится к изданию статья с подробным сравнительным анализом двух когорт муниципальных глав времен Муртазы Рахимова и Рустэма Хамитова. Она находится на рецензировании в редакции одного из ведущих политических научных журналов России.
Справка. Станислав Шкель - доктор политических наук, старший научный сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований Пермского ГНИУ, профессор кафедры политических наук Пермского ГНИУ. Среди исследовательских интересов - политические режимы, политические процессы на постсоветском пространстве, патрон-клиентские отношения, региональная политика, методология сравнительных исследований. Окончил БашГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, изучал политологию в УГАТУ.