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В Татарстане в аварии погибли 13 пассажиров автобуса

2 июля 2017, 09:55
Трагедия произошла ночью 2 июля.

Около часа ночи по московскому времени 2 июля в девяти километрах от города Заинск в Татарстане произошла страшная авария, столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» с бензовозом, сообщает inkazan.ru. В аварии погибли 13 пассажиров автобуса, в том числе двое детей. Всего в автобусе было 28 пассажиров. Оба водителя остались живы. Автобус шел по маршруту «Самара -Ижевск».

Сначала минздрав Татарстана подтвердил гибель в ДТП десяти человек, позже число погибших увеличилось до 13. 12 пострадавших доставили в больницы, из них четверо находились в тяжелом состоянии.

Для оказания психологической помощи на месте катастрофы работают две бригады психолого-психиатрической помощи. Еще две бригады психолого-психиатрической помощи осуществляют работу в Нижнекамске, куда в морг доставляют тела погибших.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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