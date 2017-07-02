В Татарстане в аварии погибли 13 пассажиров автобуса

Около часа ночи по московскому времени 2 июля в девяти километрах от города Заинск в Татарстане произошла страшная авария, столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» с бензовозом, сообщает inkazan.ru. В аварии погибли 13 пассажиров автобуса, в том числе двое детей. Всего в автобусе было 28 пассажиров. Оба водителя остались живы. Автобус шел по маршруту «Самара -Ижевск».