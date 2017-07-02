В Башкирии малыш после родов впал в кому

Семья Гарифуллиных из башкирского города Дюртюли разместила в соцсети Вконтакте пост о том, что их сын Тимур, родившийся 9 мая, вот уже более 50 дней находится в коме. Супруги считают, что если бы врачи раньше приняли решение сделать кесарево сечение, то родовой травмы можно было бы избежать.
- Сегодня 50 дней мой малыш в коме, - сообщила Снежана Гарифуллина 28 июня. -Температура не спадает, 37 стоит и стоит.
Родители рассказали о том, что произошло. По их словам, 2 мая Снежана была на приеме у акушера-гинеколога в п. Семилетка Дюртюлинского района Башкирии. Тот направил ее в дюртюлинскую ЦРБ, где беременную положили в отдел патологии беременности. Снежана несколько раз просила провести УЗИ, но исследование не провели.
- Снежана не раз жаловалась врачам на плохое самочувствие, на боли в пояснице, а также на периодические схватки - врачи бездействовали, единственное, что делали сотрудники акушерского стационара, так это кололи беременной обезболивающие препараты, - написали в посте Гарифуллины. - Как утверждает молодая мама, она не раз просила врачей произвести операцию кесарево сечение, поскольку плод был достаточно крупный, вес ребенка составлял 4 420 г, рост - 54 см, однако врачи отказали в проведении операции, сославшись на то, что девушка еще молодая и рубец на теле испортит ее фигуру. В итоге 9 мая роды прошли очень тяжело, малышу был поставлен диагноз: «Асфиксия тяжелой степени. Аноксическое поражение головного мозга тяжелой степени с исходом в поликистоз головного мозга. Отек головного мозга, кома 3 степени». Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, дважды произошла клиническая смерть.
Родители написали жалобу на качество оказания медицинской помощи в минздрав Башкирии и обратились в прокуратуру.
- На данный момент, Тимуру необходима помощь высококвалифицированных специалистов! - написали Вконтакте родители - Помогите нам спасти маленького Тимура, который родился в столь знаменательный для нас день – в День Победы в Великой Отечественной войне. Мальчик, который родился в такой день, просто обязан победить болезнь! Мы очень хотим, чтобы Тимур поскорее поправился!
Внимание общественности родители решили привлечь еще и потому, чтобы виновные, по их мнению, во врачебной ошибке не ушли от ответственности.
– Акушер-гинеколог, которая принимала у меня роды, на третий день подходила, извинялась, просила ее не проклинать, что у нас еще будут дети, - в беседе с журналистами ufa1.ru сказала Снежана. - Я хочу, чтобы ее наказали. Моя семья мучается, мой ребенок, хоть и не показывает, но тоже мучается. Я хочу, чтобы она так же страдала.
В минздраве региона сообщили, что в министерстве проведут проверку по данному случаю.
- Уже трижды в Дюртюли выезжали врачи Республиканской детской клинической больницы – и реаниматологи, и нейрохирурги. Состояние ребенка тяжелое, - сообщила интернет-изданию руководитель пресс-службы минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.