В Башкирии малыш после родов впал в кому

- Снежана не раз жаловалась врачам на плохое самочувствие, на боли в пояснице, а также на периодические схватки - врачи бездействовали, единственное, что делали сотрудники акушерского стационара, так это кололи беременной обезболивающие препараты, - написали в посте Гарифуллины. - Как утверждает молодая мама, она не раз просила врачей произвести операцию кесарево сечение, поскольку плод был достаточно крупный, вес ребенка составлял 4 420 г, рост - 54 см, однако врачи отказали в проведении операции, сославшись на то, что девушка еще молодая и рубец на теле испортит ее фигуру. В итоге 9 мая роды прошли очень тяжело, малышу был поставлен диагноз: «Асфиксия тяжелой степени. Аноксическое поражение головного мозга тяжелой степени с исходом в поликистоз головного мозга. Отек головного мозга, кома 3 степени». Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, дважды произошла клиническая смерть.