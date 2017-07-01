Парфенчиков поддержал программу выделения квот на вылов рыбы в Карелии

Государственная программа по выделению квот на инвестиционные цели положительно отразится на экономике субъектов РФ, сообщил Артур Парфенчиков, пишут «Новые известия». Большая часть выловленной рыбы реализуется в необработанном виде. Это касается и продукции поставляемой за рубеж. Рост инвестиций в сферу рыбодобычи уже помог возведению в Кондопоге нового рыбоперерабатывающего завода. В скором времени Онежский судостроительно-судоремонтный завод может получить дополнительные заказы на строительство кораблей.