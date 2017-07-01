Парфенчиков поддержал программу выделения квот на вылов рыбы в Карелии

У самого врио главы Карелии инициатива федеральных властей вызвала одобрение. По его мнению, увеличение финансирования позволит создать в республике новые рабочие места и значительно повысит сумму собираемых налогов.
Государственная программа по выделению квот на инвестиционные цели положительно отразится на экономике субъектов РФ, сообщил Артур Парфенчиков, пишут «Новые известия». Большая часть выловленной рыбы реализуется в необработанном виде. Это касается и продукции поставляемой за рубеж. Рост инвестиций в сферу рыбодобычи уже помог возведению в Кондопоге нового рыбоперерабатывающего завода. В скором времени Онежский судостроительно-судоремонтный завод может получить дополнительные заказы на строительство кораблей.
В Карелии появятся новые рабочие места, а суммы налоговых сборов существенно возрастут. Экономика республики окрепнет. Население получит возможность покупать недорогую и качественную продукцию из трески и пикши. Проблемы развития бизнеса и повышения уровня жизни людей будут решены без принуждения, а исключительно экономическим стимулированием.
Врио главы Карелии отметил, что покупатели бывают недовольны, когда заплатив за товар, они получают рыбу покрытую толстой коркой льда. С 1 сентября в России начнет действовать новый технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Документ должен нанести удар по серому рынку рыбопереработки, занимающейся наледью.
На стоимость рыбы Дальневосточного бассейна (минтай и навага) особое влияние оказывают транспортные расходы. Рыбы белой породы Северного бассейна стоят дорого. В ходе перевозки путассу, сельди, скумбрии себестоимость продукции увеличивается из-за дороговизны топлива для судов. Парфенчиков считает, что доступность рыбы для россиян необходимо повышать. Для этого нужно устранить непрозрачности оптовой и торговой накрутки цен на рыбу.