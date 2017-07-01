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Парфенчиков поддержал программу выделения квот на вылов рыбы в Карелии

1 июля 2017, 14:30
Врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков поделился с журналистами подробностями выделения государством инвестиционных квот на обновление парка рыболовецких судов и развитие производств, занимающихся переработкой рыбы и морских продуктов.

У самого врио главы Карелии инициатива федеральных властей вызвала одобрение. По его мнению, увеличение финансирования позволит создать в республике новые рабочие места и значительно повысит сумму собираемых налогов.

Государственная программа по выделению квот на инвестиционные цели положительно отразится на экономике субъектов РФ, сообщил Артур Парфенчиков, пишут «Новые известия». Большая часть выловленной рыбы реализуется в необработанном виде. Это касается и продукции поставляемой за рубеж. Рост инвестиций в сферу рыбодобычи уже помог возведению в Кондопоге нового рыбоперерабатывающего завода. В скором времени Онежский судостроительно-судоремонтный завод может получить дополнительные заказы на строительство кораблей.

В Карелии появятся новые рабочие места, а суммы налоговых сборов существенно возрастут. Экономика республики окрепнет. Население получит возможность покупать недорогую и качественную продукцию из трески и пикши. Проблемы развития бизнеса и повышения уровня жизни людей будут решены без принуждения, а исключительно экономическим стимулированием.

Врио главы Карелии отметил, что покупатели бывают недовольны, когда заплатив за товар, они получают рыбу покрытую толстой коркой льда. С 1 сентября в России начнет действовать новый технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Документ должен нанести удар по серому рынку рыбопереработки, занимающейся наледью.

На стоимость рыбы Дальневосточного бассейна (минтай и навага) особое влияние оказывают транспортные расходы. Рыбы белой породы Северного бассейна стоят дорого. В ходе перевозки путассу, сельди, скумбрии себестоимость продукции увеличивается из-за дороговизны топлива для судов. Парфенчиков считает, что доступность рыбы для россиян необходимо повышать. Для этого нужно устранить непрозрачности оптовой и торговой накрутки цен на рыбу.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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