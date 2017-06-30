В Башкирии стройфирма получила крупный штраф за гибель рабочего

Ишимбайская компания «Гарант» получила штраф 250 тысяч рублей из-за гибели рабочего, сообщает гострудинспекция Башкирии.
Месяц назад плотник-кровельщик проверял крышу, мужчина наступил на незакрепленный элемент и соскользнул вниз. В результате падения работник получил травму головы, груди, таза и конечностей, осложненных развитием травматического шока. Падение оказалось смертельным.
В ходе проверки установлено, что он нарушил трудовой порядок и дисциплину труда. Кроме того, выяснилось, что организация производства работ со стороны компании была неудовлетворительная. Были найдены нарушения в проведении обучения сотрудников по охране труда, а на рабочих местах не было организовано проведение специальной оценки условий труда.