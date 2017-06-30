В Башкирии стройфирма получила крупный штраф за гибель рабочего

В ходе проверки установлено, что он нарушил трудовой порядок и дисциплину труда. Кроме того, выяснилось, что организация производства работ со стороны компании была неудовлетворительная. Были найдены нарушения в проведении обучения сотрудников по охране труда, а на рабочих местах не было организовано проведение специальной оценки условий труда.