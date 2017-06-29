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В Уфе охранник рынка напал на съёмочную группу телеканала «Россия 1»

29 июня 2017, 10:11
Нападение произошло во время съёмок сюжета о последствиях ливня.

Вчера, 28 июня, в Уфе было совершено нападение на сотрудника телеканала «Россия 1», в результате нападения повреждено дорогостоящее оборудование. Инцидент произошёл во время съёмок сюжета о последствиях ливня, обрушившегося на столицу Башкирии.

- Мужчина был настроен решительно и угрожал разбить камеру, - говорит в сюжете корреспондент телеканала Эмиль Тимашев.

И действительно в кадре неизвестный, который позже представился сотрудником службы безопасности рынка, несколько раз повторяет фразу «я тебе сейчас с ноги дам» и пытается схватить видеокамеру. Как сообщили в руководстве канала, по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов в правоохранительные органы было подано соответствующее заявление.

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