В Уфе охранник рынка напал на съёмочную группу телеканала «Россия 1»

Вчера, 28 июня, в Уфе было совершено нападение на сотрудника телеканала «Россия 1», в результате нападения повреждено дорогостоящее оборудование. Инцидент произошёл во время съёмок сюжета о последствиях ливня, обрушившегося на столицу Башкирии.
- Мужчина был настроен решительно и угрожал разбить камеру, - говорит в сюжете корреспондент телеканала Эмиль Тимашев.
И действительно в кадре неизвестный, который позже представился сотрудником службы безопасности рынка, несколько раз повторяет фразу «я тебе сейчас с ноги дам» и пытается схватить видеокамеру. Как сообщили в руководстве канала, по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов в правоохранительные органы было подано соответствующее заявление.