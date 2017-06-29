В Уфе охранник рынка напал на съёмочную группу телеканала «Россия 1»

И действительно в кадре неизвестный, который позже представился сотрудником службы безопасности рынка, несколько раз повторяет фразу «я тебе сейчас с ноги дам» и пытается схватить видеокамеру. Как сообщили в руководстве канала, по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов в правоохранительные органы было подано соответствующее заявление.