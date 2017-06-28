В Уфе няня получила 3,5 года условно за избиение годовалого ребёнка

В Уфе суд признал 56-летнюю няню виновной в избиении годовалого ребёнка. В следственном комитете сообщили, что обвинительный приговор стал возможен благодаря видеозаписи инцидента, сделанной на камеру, установленную в квартире, и впоследствии растиражированной СМИ.
На кадрах отчётливо видно, как женщина кладёт малыша в кроватку и садится смотреть телевизор, но ребёнок начинает плакать. Чтобы успокоить малыша, женщина взяла его на руки и силой бросила в кровать, после чего ударила.
Суд признал женщину виновной по двум статьям Уголовного кодекса: 117 (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Приговором суда ей назначено 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.