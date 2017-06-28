Рустэм Хамитов познакомился с проектом «Арт-КВАДРАТ»

- Проект предполагает создание творческого кластера на территории исторического центра Уфы, в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Мустая Карима, Коммунистическая и Ленина, - пояснили в пресс-службе. - В ходе его реализации будет реконструировано и модернизировано более 30 зданий, устроены сквозные пешеходные дорожки. Помещения, многие из которых находящиеся ныне в аварийном состоянии, получат новую жизнь. Здесь будут размещены офисы, магазины, кафе, рестораны, мастерские, художественные салоны, коворкинг-зоны и другие общественные и творческие пространства.