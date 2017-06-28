Рустэм Хамитов познакомился с проектом «Арт-КВАДРАТ»

Вчера, 27 июня, глава Башкирии Рустэм Хамитов ознакомился с проектом создания креативного городского пространства «Арт-КВАДРАТ», сообщили в пресс-службе главы региона.
- Проект предполагает создание творческого кластера на территории исторического центра Уфы, в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Мустая Карима, Коммунистическая и Ленина, - пояснили в пресс-службе. - В ходе его реализации будет реконструировано и модернизировано более 30 зданий, устроены сквозные пешеходные дорожки. Помещения, многие из которых находящиеся ныне в аварийном состоянии, получат новую жизнь. Здесь будут размещены офисы, магазины, кафе, рестораны, мастерские, художественные салоны, коворкинг-зоны и другие общественные и творческие пространства.
По замыслу инициаторов проекта, «Арт-КВАДРАТ» должен стать местом притяжения креативной молодёжи, прогулочной зоной для горожан Уфы и ещё одним творческим центром города. Здесь планируется проводить лекции, мастер-классы, круглые столы, кинопоказы, ярмарки, дизайнерские и архитектурные фестивали, творческие выставки и концерты. По подсчетам, пешеходный трафик вокруг этой территории составляет до 25 тысяч человек в сутки, что, по мнению инициаторов проекта, гарантирует его успешность.
Разумеется, как и в любом проекте, есть и проблемные вопросы в его реализации: надо расселять жильцов аварийных домов, обустраивать инженерные сети, благоустроить территории.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов так подытожил итоги своей рабочей поездки:
– Большой проект, новаторский. Это всё правильно, абсолютно хорошо. Нам нужны туристы, торговля, образование, культура. Но объём работ очень большой. Всё надо обсуждать и совместно делать: город, республика, участники проекта. Может быть, стоит подумать о государственно-частном партнёрстве.