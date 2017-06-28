Правозащитники из Коми намерены провести пикет у стен колонии в Башкирии

Стоит отметить, что «Мемориал» подал уведомление о проведении пикета в администрацию Мелеуза 13 июня, в котором говорилось, что акция пройдёт в Международный день поддержки жертв пыток 26 июня. Однако пикет провести не удалось из-за отказа администрации с предложением перенести акцию в другое место. Юристы обжаловали отказ в суде и добились решения, обязующего администрацию согласовать пикет у здания колонии. Несмотря на положительное решение суда активисты так и не провели пикет у стен колонии. Но планируют сделать это в ближайшее время.