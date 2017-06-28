Правозащитники из Коми намерены провести пикет у стен колонии в Башкирии

Активисты правозащитной организации «Мемориал» из Республики Коми планируют приехать в Башкирию, чтобы провести пикет у стен исправительной колонии №7 в городе Мелеуз. По мнению представителя «Мемориала» Эрнеста Мезак, спецавтомобили не комфортны.
- Именно в этих машинах в бесчеловечных условиях (выделяя на каждого человека около 0,3 кв м личного пространства) ежегодно возят многие и многие десятки тысяч российских заключённых, - пишет на своей странице в Facebook Мезак.
Стоит отметить, что «Мемориал» подал уведомление о проведении пикета в администрацию Мелеуза 13 июня, в котором говорилось, что акция пройдёт в Международный день поддержки жертв пыток 26 июня. Однако пикет провести не удалось из-за отказа администрации с предложением перенести акцию в другое место. Юристы обжаловали отказ в суде и добились решения, обязующего администрацию согласовать пикет у здания колонии. Несмотря на положительное решение суда активисты так и не провели пикет у стен колонии. Но планируют сделать это в ближайшее время.
В свою очередь УФСИН Башкирии отреагировал на попытку проведения митинга презентацией всей линейки автозаков для журналистов. Руководство управления сделало упор на то что, выпускаемые в Мелеузе спецавтомобили комфортабельны и оборудованы системой вентиляции.