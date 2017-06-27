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В Уфе после проверки качества подрядчик восстановит 200 метров дороги

27 июня 2017, 10:23
Нарушения найдены в Калининском районе Уфы.

Благодаря своевременной проверке представителями заказчика и дорожной лаборатории асфальтобетонного полотна на улице Сельской Богородской были выявлены нарушения на участке протяженностью около 200 метров, сообщили в администрации Уфы.

Теперь подрядная организация за счёт собственных средств и в рамках гарантийных обязательств восстанавливает полотно до нормативных значений.

- Проверки качества дорожного полотна продолжаются на всех участках капитального ремонта проезжих частей, - отметили в мэрии и напомнили, что благодаря такому контролю в прошлом году подрядчики отремонтировали за свой счет девять дорожных участков.

Сегодня в Уфе эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» оценят качество дорог в центре города. Мы расскажем о результатах этого рейда.

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