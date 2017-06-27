В Башкирии госслужащих уличили в коррупции

Правоохранители считают, что 16 июня этого года между местным индивидуальным предпринимателем и учреждением «Инзерский лесхоз» был заключен договор подряда на вырубку 173 кубометров леса. А инженер по лесопользованию из «Управление лесничествами» вступил в предварительный сговор с ВРИО директора «Инзерский лесхоз». По версии следователей, он предоставил бизнесмену дополнительно 280 кубометров леса для порубки. За услугу он попросил 224 тысячи рублей.