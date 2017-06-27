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В Башкирии госслужащих уличили в коррупции

27 июня 2017, 16:44
Следователи подозревают во взятке работников «Управление лесничествами» и «Инзерский лесхоз».

Республиканские следователи возбудили уголовное дело по подозрению во взятке. Под следствием находятся 31-летний инженер лесопользования «Управление лесничествами» по Инзерскому лесничеству и 36-летняя ВРИО директора «Инзерский лесхоз». Им вменяют преступление по статье получение взятки группой лиц в крупном размере, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Башкирии.

Правоохранители считают, что 16 июня этого года между местным индивидуальным предпринимателем и учреждением «Инзерский лесхоз» был заключен договор подряда на вырубку 173 кубометров леса. А инженер по лесопользованию из «Управление лесничествами» вступил в предварительный сговор с ВРИО директора «Инзерский лесхоз». По версии следователей, он предоставил бизнесмену дополнительно 280 кубометров леса для порубки. За услугу он попросил 224 тысячи рублей.

25 июня предприниматель передал денежное вознаграждения и инженер тут же был задержан полицией. Осознав содеянное задержанный пошел на сотрудничество со следствием. Поэтому передача 112 тысяч рублей ВРИО директора в селе Инзер состоялась уже в рамках оперативного мероприятия, после которого злоумышленница также была задержана на месте происшествия.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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