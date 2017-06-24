Госдума поддержала предложение Госсобрания по изменениям в Жилищный кодекс

– прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – В начале года наша инициатива получила одобрение Правительства России. Проект этот мы разрабатывали на основе правоприменительной практики в нашей республике и в других регионах. А она показывает, что довольно часто инициатива со стороны самих собственников жилья отсутствует и вопрос выбора управляющей организации решают органы местного самоуправления. Нет необходимости тянуть с этим вопросом целый год. Важно, чтобы людям как можно быстрее были созданы благоприятные и безопасные условия проживания, а обслуживание домов осуществлялось своевременно и качественно. На это и нацелен наш законопроект.