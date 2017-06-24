Госдума поддержала предложение Госсобрания по изменениям в Жилищный кодекс

Парламентарии республики просили сократить с одного года до шести месяцев срок, в течение которого собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать способ управления этим домом. По истечении этого срока, если в указанный период собственниками не выбран способ управления домом или если принятое решение о выборе способа управления домом не было реализовано, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации. Федеральные депутаты поддержали данное предложение.
– Над подготовкой этой законодательной инициативы парламентарии республики работали около года. Вопрос очень серьезный, касающийся всех собственников жилья в многоквартирных домах, а это основная часть населения страны,
– прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – В начале года наша инициатива получила одобрение Правительства России. Проект этот мы разрабатывали на основе правоприменительной практики в нашей республике и в других регионах. А она показывает, что довольно часто инициатива со стороны самих собственников жилья отсутствует и вопрос выбора управляющей организации решают органы местного самоуправления. Нет необходимости тянуть с этим вопросом целый год. Важно, чтобы людям как можно быстрее были созданы благоприятные и безопасные условия проживания, а обслуживание домов осуществлялось своевременно и качественно. На это и нацелен наш законопроект.