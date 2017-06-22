В Уфе в озере «Тёплом» обнаружен труп мужчины

- Сегодня в 9:49 на пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении трупа в озере «Тёплом» недалеко от дома № 17 по улице Набережная Моторостроителей, - сообщила руководитель информационно-аналитического отдела гоордской Службы спасения Яна Калинина.