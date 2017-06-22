mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в озере «Тёплом» обнаружен труп мужчины

22 июня 2017, 12:16
Тело обнаружили прохожие.

Сегодня утром в Уфе на озере «Тёплом» обнаружено тело мужчины. Прохожие сообщили о находке в Службу спасения.

- Сегодня в 9:49 на пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении трупа в озере «Тёплом» недалеко от дома № 17 по улице Набережная Моторостроителей, - сообщила руководитель информационно-аналитического отдела гоордской Службы спасения Яна Калинина.

Выехавшая на место бригада спасателей вытащила из озера тело мужчины, предположительно рыбака. По сообщениям очевидцев мужчине на вид 45-50 лет, рядом с местом обнаружения тела находились рыболовные снасти.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что по данному факту назначена доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение.

Материалы по теме
В бассейне Салавата чуть не утонул ребенокВ Уфе пятилетний малыш утонул в озере ТепломВ Уфе мужчина утонул в парке на глазах очевидцев
#Новости#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48