В Уфе в озере «Тёплом» обнаружен труп мужчины

Сегодня утром в Уфе на озере «Тёплом» обнаружено тело мужчины. Прохожие сообщили о находке в Службу спасения.
- Сегодня в 9:49 на пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении трупа в озере «Тёплом» недалеко от дома № 17 по улице Набережная Моторостроителей, - сообщила руководитель информационно-аналитического отдела гоордской Службы спасения Яна Калинина.
Выехавшая на место бригада спасателей вытащила из озера тело мужчины, предположительно рыбака. По сообщениям очевидцев мужчине на вид 45-50 лет, рядом с местом обнаружения тела находились рыболовные снасти.
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что по данному факту назначена доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение.