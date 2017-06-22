Правительство Башкирии продаст крупнейшие сельхозпредприятия региона

По данным «Спарк Интерфакс» чистая прибыль совхоза «Рощинский» составила 34,1 млн руб при выручке в 1,6 млрд руб. ГУСП совхоз «Алексеевский» при выручке в 1,3 млрд руб зарабатывает в полтора раза больше - 52,4 млн руб.