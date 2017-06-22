Правительство Башкирии продаст крупнейшие сельхозпредприятия региона

Премьер министр Башкирии Рустэм Марданов подписал постановление, согласно которому в прогнозируемый план приватизации включены два крупнейших сельхозпредприятия региона: совхозы «Рощинский» и «Алексеевский».
По оценкам правительства стоимость основных средств совхоза «Рощинский» составляет 938,2 млн руб, «Алексеевский» оценили в 2,9 млрд руб.
По данным «Спарк Интерфакс» чистая прибыль совхоза «Рощинский» составила 34,1 млн руб при выручке в 1,6 млрд руб. ГУСП совхоз «Алексеевский» при выручке в 1,3 млрд руб зарабатывает в полтора раза больше - 52,4 млн руб.