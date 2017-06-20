В Уфе осудили мужчину за убийство коньком для фигурного катания

Posted 20 июня 2017, 12:15
Published 20 июня 2017, 12:15
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
27-летний уфимец признан виновным по статьям «Похищение человек» и «Убийство», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Суд установил, что 16 декабря 2011 года 27-летний уфимец после пьянки со своей сожительницей и 20-летним знакомым решил похитить 21-летнего молодого человека, который раньше встречался с его сожительницей, склонял ее к употреблению наркотиков и заразил инфекционным заболеванием.
Взяв спортивную биту, обвиняемый зашел в квартиру 21-летнего мужчины в Советском районе Уфы и избил его. Пострадавший выбежал на улицу, чтобы спастись от нападения, и тогда злоумышленник затолкал его в автомобиль и перевез несчастного в Максимовку, продолжая избивать его коньком для фигурного катания. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Тогда обвиняемый потребовал от сожительницы и знакомого, которые сидели в машине, помочь ему избавиться от тела и скрыть следы преступления.
Информацию о преступлении получили только через шесть лет из мест лишения свободы. Выяснилось, что сообщники спрятали тело на затапливаемом берегу реки. После совершенного преступления злоумышленник сменил свою фамилию на фамилию супруги, чтобы меньше попадаться в поле зрения полицейских.
Суд назначил убийце 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.