В Уфе осудили мужчину за убийство коньком для фигурного катания

Взяв спортивную биту, обвиняемый зашел в квартиру 21-летнего мужчины в Советском районе Уфы и избил его. Пострадавший выбежал на улицу, чтобы спастись от нападения, и тогда злоумышленник затолкал его в автомобиль и перевез несчастного в Максимовку, продолжая избивать его коньком для фигурного катания. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Тогда обвиняемый потребовал от сожительницы и знакомого, которые сидели в машине, помочь ему избавиться от тела и скрыть следы преступления.