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Posted 6 июня 2017, 10:42

Published 6 июня 2017, 10:42

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

В Башкирии бывшую учительницу осудили за жестокое обращение с дочерью

6 июня 2017, 10:42
Она увлекалась спиртным и била ребенка.

Бывшая учительница местной школы в Янауле осуждена за жестокое обращение с 9-летней дочерью, сообщается на официальном сайте прокуратуры.

43-летняя Ирина Шамкаева была признана судом виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с ним.

Суд установил, что женщина злоупотребляла спиртным и не заботилась о 9-летней дочери.

- Девочка оставалась без необходимого питания и медицинской помощи, проживала в антисанитарных условиях, - сообщили в прокуратуре. - Кроме того, Шамкаева неоднократно била ребенка, что повлекло легкий вред ее здоровью. Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд приговорил ее к 350 часам обязательных работ.

Добавим, что после возбуждения уголовного дела двое детей женщины были помещены в приют. И теперь сотрудниками органами опеки и попечительства подготавливаются материалы для лишения ее родительских прав.

#Разиф Абдуллин#Происшествия#Новости
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