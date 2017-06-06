В Башкирии бывшую учительницу осудили за жестокое обращение с дочерью

- Девочка оставалась без необходимого питания и медицинской помощи, проживала в антисанитарных условиях, - сообщили в прокуратуре. - Кроме того, Шамкаева неоднократно била ребенка, что повлекло легкий вред ее здоровью. Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд приговорил ее к 350 часам обязательных работ.