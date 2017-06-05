mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ветер и дождь не помешали провести сабантуй в Стерлитамаке

5 июня 2017, 11:40
Башкирская содовая компания стала главным спонсором «Сабантуя-2017» в Стерлитамакском районе.

В субботу, 3 июня, жители Стерлитамака и Стерлитамакского района отметили праздник плуга, причем он состоялся, несмотря на ни шквалистый ветер и проливной дождь.

И пусть программа праздника традиционная: сначала награждают передовиков производства, потом выступают артисты и проходят конкурсы и состязания, сабантуй по-прежнему пользуется популярностью, на него приезжают целыми семьями.

На проведение сабантуя Башкирская содовая компания по традиции выделяет сотни тысяч рублей. Это один из примеров конструктивного взаимодействия БСК с районным муниципалитетом и аграриями.

- Хорошие предприниматели благосклонны ко всему хорошему, - отметил глава администрации Стерлитамакского района Рустам Багаутдинов. – Башкирской содовой компании – отдельное спасибо за помощь в проведении праздника и большая благодарность за многолетнюю поддержку.

Материалы по теме
БСК получила награду за вклад в развитие химической промышленности России
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44