mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пермский край и Банк УРАЛСИБ подписали Соглашение о сотрудничестве

2 июня 2017, 10:06
1 июня было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Пермского края и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Документ подписали Заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Пермского края Виктор Агеев и Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

Стороны договорились о взаимодействии по целому комплексу направлений, среди которых участие Банка в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Пермского края, в финансировании совместных инвестиционных проектов (в том числе на основе государственно-частного партнерства) и программ развития предпринимательства, а также в других проектах и программах, реализуемых на территории Пермского края.

- Банк активно развивает сотрудничество с государственными и муниципальными органами во всех регионах своего присутствия, – отметил Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров. – И подписанное Соглашение с Правительством Пермского края позволит нам системно взаимодействовать по целому спектру важнейших задач, направленных на эффективное социально-экономическое развитие региона.

Справка.Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44