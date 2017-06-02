Пермский край и Банк УРАЛСИБ подписали Соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о взаимодействии по целому комплексу направлений, среди которых участие Банка в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Пермского края, в финансировании совместных инвестиционных проектов (в том числе на основе государственно-частного партнерства) и программ развития предпринимательства, а также в других проектах и программах, реализуемых на территории Пермского края.