«Башкирэнерго» провело конкурсы мастерства среди технического персонала

Оперативному персоналу предстояло пройти несколько этапов, чтобы показать весь спектр своей работы конкурсной комиссии, которую возглавлял начальник департамента оперативно-технологического управления ООО «Башкирэнерго» Алексей Новицкий. Начались состязания с проверки готовности и работы с документами. Значительная часть была посвящена практическим занятиям, где команды выполняли переключение по выводу в ремонт оборудования трансформаторной подстанции с последующим допуском ремонтной бригады, наброс на воздушную линию для автоматического отключения, осмотр оборудования с целью выявления дефектов, фиксацию провода на изоляторах. Также они продемонстрировали навыки тушения пожара на энергообъекте и оказания первой медицинской помощи.