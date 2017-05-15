В Башкирии два банка присоединились к «Уралсибу»

Об успешном завершении объединения банков сообщает пресс-служба «УРАЛСИБа». В результате капитал банка в 2016 году увеличился до 63,3 млрд руб. Это на 4,9 миллиарда больше, чем на конец 2015 года. Чистые процентные доходы выросли в два раза и составили 14,6 млрд рублей.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, драгоценными металлами и валютами составили 4,6 млрд рублей против убытка по итогам 2015 года. Прочие чистые доходы составили 3,8 млрд рублей.
- Присоединение банков позволит повысить эффективность бизнеса и улучшить качество управления банковской группой, - отмечают в пресс-службе «УРАЛСИБа».
Справка:
Банк «УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах. По состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывается 6 филиалов, 275 точек продаж, более 1,5 тыс банкоматов, 520 платежных терминалов и более 22,8 тыс POS-терминалов. Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS», которая насчитывает более 5 тыс банкоматов на всей территории России.