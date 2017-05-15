В Башкирии два банка присоединились к «Уралсибу»

Банк «УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах. По состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывается 6 филиалов, 275 точек продаж, более 1,5 тыс банкоматов, 520 платежных терминалов и более 22,8 тыс POS-терминалов. Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS», которая насчитывает более 5 тыс банкоматов на всей территории России.