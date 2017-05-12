Разговор с юристом: Что надо знать о своих трудовых правах

- Данная проблема особенно актуальна в настоящее время. Недобросовестные работодатели используют различные уловки: прохождение различных испытательных сроков, заключение гражданско-правовых договоров для выполнения определённой работы, и т.д. Все это делается с одной целью – сэкономить и уклониться от выплаты заработной платы. Этим злоупотребляют многие индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие в торгово-закупочной деятельности, системе общепита, системе страхования и т. д. В любом случае, если вы заступили на ту или иную должность, то после 3-х рабочих дней с вами обязаны заключить письменный трудовой договор в 2-х экземплярах. Не соглашайтесь на прохождение испытательного срока без получения на руки письменного документа. И имейте ввиду, что обязанность правильно вести трудовую книжку возложена на работодателя – это его забота.