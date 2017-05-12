Разговор с юристом: Что надо знать о своих трудовых правах

Каждый из нас впервые или повторно устраивается на работу. Какие подводные камни при этом существуют, что надо знать, чтобы обезопасить себя от обмана со стороны работодателя, если вас оставят без заработка или заслуженного отпуска – об этом мы решили поговорить с юристом юридической компании "Халиков и партнеры" Сергеем Ковалевым.
- Что надо знать в первую очередь о главных трудовых правах?
- Трудовые отношения — это сложившийся комплекс экономических, социальных и административных отношений между работодателем и наемным работником на основе трудового договора или контракта.
В силу ст. 21 Трудового Кодекса РФ каждый работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- своевременную выплату заработной платы;
- отдых, предоставление выходных и праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- обязательное социальное страхование.
- Насколько невыгодно получать заработную плату в конверте?
- Получение зарплаты в конверте без сомнения - плохо. В будущем это пагубно повлияет на самого работника. Дело в том, что в этом случае с этой суммы не происходит накопление страховой части пенсии ввиду того, что работодатель не производит отчисления в Пенсионный фонд от зарплаты, выдаваемой в конверте своему работнику. При формировании страхового стажа и начисления пенсии будут учитываться оплаченные страховые взносы работодателем за каждого сотрудника, поэтому очевидно, что вам выгоднее всего получать официально начисленную, так называемую - белую зарплату.
- Как добиться своевременной выплаты заработной платы?
- Любая задержка зарплаты очень огорчает, портит настроение и меняет ваши планы. Наиболее действенный способ в случае задержки выплаты заработной платы – обращение в профсоюз, если он, конечно, имеется у работодателя. Если же такого нет, то надо обратиться с письменным заявлением в Государственную инспекцию по труду, либо в прокуратуру района по месту своего жительства. Если даже после этого заработная плата не будет выплачена работнику, то необходимо обратиться в суд о принудительном взыскании честно заработанных денег. Имейте ввиду, что при подаче подобного иска, работнику не нужно оплачивать госпошлину в силу положений Трудового Кодекса РФ.
- Что делать, если работодатель не желает заключать с работниками письменные трудовые договоры?
- Данная проблема особенно актуальна в настоящее время. Недобросовестные работодатели используют различные уловки: прохождение различных испытательных сроков, заключение гражданско-правовых договоров для выполнения определённой работы, и т.д. Все это делается с одной целью – сэкономить и уклониться от выплаты заработной платы. Этим злоупотребляют многие индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие в торгово-закупочной деятельности, системе общепита, системе страхования и т. д. В любом случае, если вы заступили на ту или иную должность, то после 3-х рабочих дней с вами обязаны заключить письменный трудовой договор в 2-х экземплярах. Не соглашайтесь на прохождение испытательного срока без получения на руки письменного документа. И имейте ввиду, что обязанность правильно вести трудовую книжку возложена на работодателя – это его забота.
В практике нередко бывают ситуации, когда работодатели с целью задержки выплаты заработной платы (якобы после проведения ревизии, выявившей недостачу) отказываются выдавать работнику его трудовую книжку, помните - это уже незаконные действия.
- Каким образом юристы могут помочь обиженному работодателем работнику?
- При возникновении каких-либо проблем лучше всего обратиться за советом к профессиональному юристу. В подавляющем большинстве случаев работнику, обиженному нерадивым работодателем, можно помочь. Это готовы сделать за определённую плату и в рамках правового поля адвокаты. Они помогут в решении следующих проблем:
- дадут необходимую консультацию по возникшей проблеме,
- составят претензию, исковое заявление о взыскании заработной платы, пени, морального вреда,
- окажут полное сопровождение в суде, представляя интересы работника.
Важно знать, что все судебные издержки в силу закона в дальнейшем будут взысканы с работодателя.
Адвокаты Сергей Ковалев и Ильмир Халиков детально разберутся в Вашем вопросе и помогут его решить в Вашу пользу в кратчайшие сроки. Помните, когда вы устраиваетесь на работу, то не вы отдаетесь в рабство, а имеете права в рамках закона, а значит, работодатель обязан их учитывать.
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