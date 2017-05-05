Ветеран БСК Николай Мелешин: Нам нужна была одна Победа!

У Николая Мелешина уникальная история. Он был призван на фронт в 1941 году и служил сапером. Как сапер он не ошибся ни разу, но все-таки был ранен: получил пулю в голову. Ее нельзя было извлечь, и он так и живет с пулей в голове. Но ветеран не унывает. Родился он в 1922 году и 13 мая планирует отметить свой 95-летний юбилей.