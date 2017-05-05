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Ветеран БСК Николай Мелешин: Нам нужна была одна Победа!

5 мая 2017, 07:03
Фото: пресс-служба БСК
Ветераны-фронтовики накануне празднования годовщины Великой Победы принимали поздравления и подарки от Башкирской содовой компании.

Сегодня на учете в совете ветеранов БСК состоят 20 участников войны, 308 тружеников тыла и 55 вдов ветеранов войны. Компания не забывает о своем священном долге – помнить и поддерживать тех, кто своими руками ковал Победу. Ежегодно на оказание материальной помощи к празднику 9 Мая предприятие направляет миллионы рублей благотворительной помощи. В этом году сумма выплат составила около 1,3 млн рублей.

- Не могу вам передать, как я рад и доволен, что меня пришли навестить и поздравить с моим самым главным праздником! Спасибо предприятию, спасибо всем тем, кто помнит, кто знает и отмечает 9 Мая. Нам нужна была Победа, одна на всех! Дай Бог вам всем счастливой жизни! - говорит ветеран Башкирской содовой компании Николай Пантелеевич Мелешин. Он воевал на Орловско-Курской дуге, на Брянщине, Прибалтике, на Украине.

У Николая Мелешина уникальная история. Он был призван на фронт в 1941 году и служил сапером. Как сапер он не ошибся ни разу, но все-таки был ранен: получил пулю в голову. Ее нельзя было извлечь, и он так и живет с пулей в голове. Но ветеран не унывает. Родился он в 1922 году и 13 мая планирует отметить свой 95-летний юбилей.

С каждым годом ветеранов становится все меньше, но память о тех, кто погиб, защищая свою Родину, навсегда останется бессмертной. Башкирская содовая компания чтит и заботится о ветеранах не только в канун праздников, но и в течение всего года, окружая их своим вниманием и заботой.

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