mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфа глазами молодого режиссёра

2 мая 2017, 06:32
Режиссёр Айнур Аскаров: Приятно видеть, как развивается столица.

Если люди с теплотой отзываются о городе, в котором живут, значит, любят его всей душой. И не просто любят, а хотят непременно поделиться этим чувством с другими. Именно это и сделал молодой талантливый режиссер Айнур Аскаров, чей фильм «Из Уфы с любовью» вышел на экраны республиканских кинотеатров в апреле. За короткое время картина успела очаровать десятки тысяч зрителей и обрести своих поклонников.

– Уфа – уникальный по своей колоритности город. Где ещё можно встретить столь тесное соседство разных и непохожих народов со своими традициями и жизненным укладом? Здесь много живописных мест, способных очаровать один раз и на всю жизнь. Приятно видеть, как развивается столица родного края: появляются новые парки и скверы, детские площадки, строится качественное и комфортное жилье. Взять, к примеру, квартал в районе ул. Сун-Ят-Сена. Раньше там был овраг и частные развалины. Теперь там строят «Московский» квартал, в котором уже живут счастливые семьи. Я думаю, что такие преображения вдохновляют не только творческих людей, но и всех уфимцев, – делится впечатлениями режиссер.

Материалы по теме
Уфа встретила родной фильм с любовью
#Новости#Константин Климов#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44