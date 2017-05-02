Уфа глазами молодого режиссёра

– Уфа – уникальный по своей колоритности город. Где ещё можно встретить столь тесное соседство разных и непохожих народов со своими традициями и жизненным укладом? Здесь много живописных мест, способных очаровать один раз и на всю жизнь. Приятно видеть, как развивается столица родного края: появляются новые парки и скверы, детские площадки, строится качественное и комфортное жилье. Взять, к примеру, квартал в районе ул. Сун-Ят-Сена. Раньше там был овраг и частные развалины. Теперь там строят «Московский» квартал, в котором уже живут счастливые семьи. Я думаю, что такие преображения вдохновляют не только творческих людей, но и всех уфимцев, – делится впечатлениями режиссер.