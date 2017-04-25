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Уфимский застройщик построил в Башкирии 15 детских садов и 18 школ

25 апреля 2017, 05:29
В компании считают, что именно социальная направленность помогла преодолеть кризис.

Группа компаний СУ-10 построила в Башкирии 15 детских садов и 18 школ, об этом в ходе медиаланча сообщил заместитель генерального директора «Группы компаний Су-10» Эдуард Камалетдинов.

- Мы строим не только школы и детские сады, но и другие социальные объекты. Например, когда были взрывы в Урмане и большой пожар в посёлке Павловка, мы взялись за строительство жилья для пострадавших, - уточнил Камалетдинов. - Тут основная сложность в том, что когда ты работаешь с государством, то сначала ты строишь, а уже потом получаешь деньги. То есть у компании должен быть запас прочности, чтобы браться за такие проекты.

По словам Камалетдинова, группа компаний СУ-10 строит социальные объекты не только в Башкирии. Так в Москве был построен корпус одной из больниц, а в Пензе по программе переселения из ветхого жилья - целый микрорайон. Это помогло компании без существенных потерь преодолеть финансовый кризис.

- Когда упал спрос на квартиры, а банки стали меньше выдавать ипотечные кредиты, в СУ-10 переключились на строительство школ и детских садов, - поделился секретом Эдуард Камалетдинов.

#Новости#Константин Климов#Общество
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