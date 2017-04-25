Уфимский застройщик построил в Башкирии 15 детских садов и 18 школ

- Мы строим не только школы и детские сады, но и другие социальные объекты. Например, когда были взрывы в Урмане и большой пожар в посёлке Павловка, мы взялись за строительство жилья для пострадавших, - уточнил Камалетдинов. - Тут основная сложность в том, что когда ты работаешь с государством, то сначала ты строишь, а уже потом получаешь деньги. То есть у компании должен быть запас прочности, чтобы браться за такие проекты.