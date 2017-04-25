mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Социальную политику «Башкирской содовой компании» оценили на высшем уровне

25 апреля 2017, 05:54
Фото: Владимир Ковальчук
Полпред президента России Михаил Бабич отметил, что «БСК» помогает молодёжи не только в Башкирии, но и за её пределами.

Главный федеральный инспектор в Башкирии Михаил Закомалдин вручил руководству «Башкирской содовой компании» (БСК) благодарственное письмо от полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В письме, которое вчера было передано генеральному директору «БСК» Ан Ен Док отмечается, что компания является образцом участия бизнеса в социальной политике страны.

- Выражаю вам искреннюю благодарность за поддержку общественных проектов в ПФО. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество и в дальнейшем будет способствовать практической реализации мероприятий, направленных на нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, - говорится в письме.

Михаил Бабич обращает внимание на то, что Приволжский округ стал лидером в России по количеству крупномастштабных проектов, а охват молодёжи увеличился по сравнению с 2013 годом с 30 до 263 тысяч человек.

В самой «БСК» сообщили, что в прошлом году компания оказала содействие в организации соревнований по различным видам спорта, в том числе выступила основным спонсором Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» и чемпионатов России по шорт-треку и дзюдо.

- В 2017 году мы планируем расширять работу по патриотическому воспитанию молодёжи, в частности продолжим помогать в организации молодёжного форума «Iволга», - рассказали в руководстве компании.

#Новости#Константин Климов#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44