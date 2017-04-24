Второй рабочий, пострадавший при взрыве в шахте в Сибае, скончался

Напомним, взрыв в шахте произошел 21 апреля. 43-летний рабочий тогда погиб на месте происшествия, второго мужчину с травмами увезли в больницу. Башкирский следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».