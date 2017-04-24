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Второй рабочий, пострадавший при взрыве в шахте в Сибае, скончался

24 апреля 2017, 14:09
Врачи боролись за его жизнь, но им не удалось его спасти.

51-летний Владимир Иванов, пострадавший при взрыве в шахте сибайского филиала «Учалинского горно-обогатительного комбината», скончался в больнице. Мужчина скончался накануне, 23 апреля, сообщает телеканал БСТ.

- Врачи боролись за его жизнь до последнего, - говорится в сообщении. - Специально для пострадавшего в Сибай прилетели специалисты Уфимского ожогового центра.

Напомним, взрыв в шахте произошел 21 апреля. 43-летний рабочий тогда погиб на месте происшествия, второго мужчину с травмами увезли в больницу. Башкирский следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

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#Новости#Башкирия#Сибай#Наталья Кузнецова#Происшествия
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