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Вьетнамцы построят завод по производству молочной продукции в Башкирии

24 апреля 2017, 18:08
Вътнамская TH Group построит по завод по производству экологически чистой молочной продукции в Башкирии. Сегодня на встрече региональных властей с иностранной делегацией достигнуты договоренности о реализации проекта.

Как сообщает ГТРК-Башкортостан, завод планируется возводить в Буздякском районе. Чтобы обсудить детали сотрудничества, в Уфу приехала руководитель компании TH Group Тхай Хыонг и ее коллеги.

- На встрече с иностранцами Рустэм Хамитов заявил, что республиканские власти окажут инвесторам любую административную поддержку и гарантировал честную совместную работу, - говорится в сообщении на официальном сайте телеканала. - Вьетнамские бизнесмены уже реализовали проекты в Московской и Калужской областях. Башкортостан привлекателен для гостей плодородием почв и наличием свободных земель сельхозназначения.

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#Новости#Башкирия#Частный инвестор#Наталья Кузнецова#Экономика
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