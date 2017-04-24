Вьетнамцы построят завод по производству молочной продукции в Башкирии

- На встрече с иностранцами Рустэм Хамитов заявил, что республиканские власти окажут инвесторам любую административную поддержку и гарантировал честную совместную работу, - говорится в сообщении на официальном сайте телеканала. - Вьетнамские бизнесмены уже реализовали проекты в Московской и Калужской областях. Башкортостан привлекателен для гостей плодородием почв и наличием свободных земель сельхозназначения.