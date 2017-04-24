mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Стерлитамаке работникам задолжали более 14 миллионов рублей зарплаты

24 апреля 2017, 11:26
Без денег оставались 218 работников.

К заместителю прокурора Башкирии во время приема в Стерлитамаке с жалобами на различные нарушения, в том числе на невыплату зарплаты и нарушение выплаты пособий по материнству и родам, обратились более 60 граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокурорам сообщили о нарушениях в нескольких предприятиях, в число которых вошли ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания», ООО «Строительная Фирма № 2 ОАО «Трест Стерлитамакстрой», ООО «Низковольтэлектро», ООО «Стерлитамакский завод композитных труб», ООО «Куганакский кирпичный завод», Стерлитамакское РайПО и ОАО «Продтовары».

Четыре организации задолжали заработную плату перед 218 работниками на сумму более 14 миллионов рублей. Прокуроры организовали проверку, в ходе которой будут устранены нарушения.

Материалы по теме
В Башкирии фирма выплатила 220 работникам больше 11 млн рублей долга по зарплатеУфимское предприятие погасило 1,9 млн долга по зарплатам перед 126 работникамиВ Башкирии предприятие заставили погасить перед работниками долг по зарплатам в 3,6 миллиона
#Новости#Злата Зукович#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48