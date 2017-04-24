В Стерлитамаке работникам задолжали более 14 миллионов рублей зарплаты

К заместителю прокурора Башкирии во время приема в Стерлитамаке с жалобами на различные нарушения, в том числе на невыплату зарплаты и нарушение выплаты пособий по материнству и родам, обратились более 60 граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.