В Стерлитамаке работникам задолжали более 14 миллионов рублей зарплаты

К заместителю прокурора Башкирии во время приема в Стерлитамаке с жалобами на различные нарушения, в том числе на невыплату зарплаты и нарушение выплаты пособий по материнству и родам, обратились более 60 граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Прокурорам сообщили о нарушениях в нескольких предприятиях, в число которых вошли ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная компания», ООО «Строительная Фирма № 2 ОАО «Трест Стерлитамакстрой», ООО «Низковольтэлектро», ООО «Стерлитамакский завод композитных труб», ООО «Куганакский кирпичный завод», Стерлитамакское РайПО и ОАО «Продтовары».
Четыре организации задолжали заработную плату перед 218 работниками на сумму более 14 миллионов рублей. Прокуроры организовали проверку, в ходе которой будут устранены нарушения.