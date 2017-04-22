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СМИ: На заводе «Башнефти» в Уфе произошло очередное ЧП, есть пострадавшие

22 апреля 2017, 09:35
Сообщается, что двое рабочих получили ожоги от электродуговой сварки.

Вчера, 21 апреля, в Уфе на заводе «Башнефть-НПЗ» случилось очередное чрезвычайное происшествие. Как сообщает портал proufu.ru, двое рабочих получили ожоги от электродуговой сварки.

- Бригада выполняла ремонт оборудования. При запуске после ремонта предположительно произошло короткое замыкание, - сообщило издание.

Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, один пострадавший получил ожоги лица. Второго доставили в реанимацию, предположительно он получил ожоги верхних дыхательных путей.

Причина произошедшего пока неизвестна.

В "Башнефти" эту информацию подтвердили.

- 21 апреля два работника «Башнефть-Сервис НПЗ» получили ожоги легкой степени. Они были доставлены в больницу Уфы, где им оказывается медицинская помощь. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего, - сообщили "Медиакорсети" в компании.

Напомним, что в прошлом году на установке гидрокрегинга на «Уфанефтехиме» произошла авария, в которой погибло 6 человек.

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