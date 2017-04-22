СМИ: На заводе «Башнефти» в Уфе произошло очередное ЧП, есть пострадавшие

- 21 апреля два работника «Башнефть-Сервис НПЗ» получили ожоги легкой степени. Они были доставлены в больницу Уфы, где им оказывается медицинская помощь. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего, - сообщили "Медиакорсети" в компании.