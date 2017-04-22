СМИ: На заводе «Башнефти» в Уфе произошло очередное ЧП, есть пострадавшие

Вчера, 21 апреля, в Уфе на заводе «Башнефть-НПЗ» случилось очередное чрезвычайное происшествие. Как сообщает портал proufu.ru, двое рабочих получили ожоги от электродуговой сварки.
- Бригада выполняла ремонт оборудования. При запуске после ремонта предположительно произошло короткое замыкание, - сообщило издание.
Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, один пострадавший получил ожоги лица. Второго доставили в реанимацию, предположительно он получил ожоги верхних дыхательных путей.
Причина произошедшего пока неизвестна.
В "Башнефти" эту информацию подтвердили.
- 21 апреля два работника «Башнефть-Сервис НПЗ» получили ожоги легкой степени. Они были доставлены в больницу Уфы, где им оказывается медицинская помощь. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего, - сообщили "Медиакорсети" в компании.
Напомним, что в прошлом году на установке гидрокрегинга на «Уфанефтехиме» произошла авария, в которой погибло 6 человек.