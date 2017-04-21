«Уфа» - ЦСКА: Семак против Гончаренко

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе местный клуб принимает ЦСКА. Тренер «Уфы» Сергей Семак возглавил команду в зимнее межсезонье, при нем клуб одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко хорошо знает своего соперника, поскольку он был наставником «Уфы» в первой половине сезоне. При нем клуб тве рдо закрепился в середине турнирной таблицы ( 7 побед, 5 ничьих, 6 поражений), победив в том числе лидера чемпионата московский «Спартак» на поле соперника.