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«Уфа» - ЦСКА: Семак против Гончаренко

21 апреля 2017, 16:14
Бывший наставник «Уфы» возглавляет клуб соперника, и это придает интригу матчу.

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе местный клуб принимает ЦСКА. Тренер «Уфы» Сергей Семак возглавил команду в зимнее межсезонье, при нем клуб одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко хорошо знает своего соперника, поскольку он был наставником «Уфы» в первой половине сезоне. При нем клуб тве рдо закрепился в середине турнирной таблицы ( 7 побед, 5 ничьих, 6 поражений), победив в том числе лидера чемпионата московский «Спартак» на поле соперника.

Игра начнется в 19.00 уфимского времени. Уже стало известно, что один из ключевых игроков команды полузащитник Сильвестр Игбун (Слай) восстановился от травмы и готовится к матчу с ЦСКА. Также в общую группу вернулись травмированные ранее Денис Тумасян и Исламнур Абдулавов.

- Сыграть против действующего чемпиона престижно, а между нашими клубами есть определенная связь. Виктор Михайлович знает «Уфу» от и до. Интересно будет посмотреть за его противостоянием с Сергеем Семаком. Постараемся порадовать своих болельщиков, — сказал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

ЦСКА в матче с «Уфой» поддержат около 600 болельщиков, об этом рассказал руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов.

В истории противостояния с ЦСКА перевес явно на стороне столичного клуба, «Уфа» только раз сыграла вничью (3:3) и пять раз проиграла. Но уфимская команда всегда в каждом матче настраивается только на победу, не взирая на авторитеты.

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