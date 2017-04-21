mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ещё один легионер покидает уфимский «Салават Юлаев»

21 апреля 2017, 10:12
Команду Эркки Вестерлунда покинет финн Сами Лёписто.

32-летний защитник Сами Лепистё покидает «Салават Юлаев», сообщает «Чемпионат». По информации издания контракт финна заканчивается 30 апреля, и клуб не намерен продлевать соглашение.

В прошлом сезоне Сами Лепистё провёл за уфимский клуб 58 матчей, в которых забросил 6 шайб и сделал 28 передач.

Также вчера стало известно, что команду пополнит защитник Филип Ларсен. В прошлом сезоне датский хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс» из НХЛ. У Ларсена есть опыт выступления в КХЛ, он успел поиграть за «Югру» и «Йокерит» и даже принимал участие в матче звёзд КХЛ в 2016 году.

Материалы по теме
Первое явление Эркки
#Новости#Трансфер#ХК "Салават Юлаев"#Болеем за наших#Константин Климов#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48