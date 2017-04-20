Заместитель Ирека Ялалова перейдет работать в колледж

- Я много лет проработал на разных должностях муниципальной службы. Покидаю ее с легким сердцем и чувством выполненного долга. Колледж, куда я перехожу, готовит специалистов для городского хозяйства. Мой опыт там будет востребован, - цитирует его слова издание.