В управлении капитального строительства Уфы прошла выемка документов

Как сообщили источники Медиакорсети, сегодня днем сотрудники МВД провели выемку документов в управлении капитального строительства администрации Уфы.
- Сейчас в управлении капитального строительства идет выемка документов по взаимоотношениям мэрии и застройщиков Уфы, - около полудня сказал источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, выявлены факты незаконного освобождения от обязательств застройщиков.
Источник в мэрии Уфы эту информацию подтвердил.
- Да, выемка документов идет, - сказал источник.
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