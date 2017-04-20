В Уфе возбудили дело на сотрудницу «УралСиба», присвоившую 2,5 млн рублей

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, с 2014 по 2016 год она была главным специалистом отдела продаж, занималась оформлением договоров КАСКО и ОСАГО, однако полученные от клиентов деньги забирала себе. Уголовное дело было возбуждено после заявления, поступившего из службы безопасности банка.