В Башкирии наказали мужчину, ударившего женщину кувалдой

В январе этого года обвиняемый в пьяном виде взял в руки кувалду и в помещении летней кухни со словами «Убью» пошел на женщину. Один раз ударил женщину рукой по голове, а после схватил кувалду с пола и ударил потерпевшую по пальцу ноги.