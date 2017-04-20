В 2016 году в Башкирии улучшены жилищные условия около 200 тысяч граждан

Информацию озвучил сегодня премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов, выступая с отчетом перед депутатами Госсобрания-Курултая.
Он сообщил также, что более 1,4 тысячи квартир в 11 муниципальных образованиях в прошлом году были переведены на индивидуальную систему отопления. На эти цели потрачено 226 миллионов бюджетных средств.
В рамках адресной программы по переселению из аварийного фонда были расселены 6,5 тысяч граждан, затраты составили 4,4 миллиарда. В этом году реализация программы будет завершена.