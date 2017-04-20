Рустэм Хамитов: Никакой конфронтации с властью Уфы нет

- Свое мнение о том, что происходило и частично еще продолжает происходить в мэрии, я сказал на прямой линии, - сказал сегодня Рустэм Хамитов журналистам после своего выступления в Госсобрании-Курултае Башкирии. - Надо работать для горожан, для людей. Не надо стараться угодить части ангажированных бизнесменов, которые всегда есть вокруг властных структур. Если будет вектор деятельности мэрии направлен на то, чтобы улучшать жизнь жителей Уфы, все будет нормально.