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Рустэм Хамитов: Никакой конфронтации с властью Уфы нет

20 апреля 2017, 12:15
Рустэм Хамитов прокомментировал ситуацию с отставкой первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

По его словам, никакой конфронтации с уфимской властью в этом вопросе у него нет.

- Свое мнение о том, что происходило и частично еще продолжает происходить в мэрии, я сказал на прямой линии, - сказал сегодня Рустэм Хамитов журналистам после своего выступления в Госсобрании-Курултае Башкирии. - Надо работать для горожан, для людей. Не надо стараться угодить части ангажированных бизнесменов, которые всегда есть вокруг властных структур. Если будет вектор деятельности мэрии направлен на то, чтобы улучшать жизнь жителей Уфы, все будет нормально.

Хамитов также добавил, что никаких спорных моментом с Иреком Ялаловым по этому вопросу у него нет.

- Конфронтации никакой нет и быть не может по определению, - заявил Хамитов. - Потому что любая конфронтация прежде всего приводит к ухудшению жизни людей. Я крайне заинтересован в том, чтобы жизнь людей шла в том русле, в котором сегодня есть. Поэтому конфронтация - это выдумка тех людей, которые хотели бы получить ее.

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