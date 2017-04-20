36-летний житель Башкирии, устроивший резню в частном доме, задержан

Мужчина схватил лежащий на столе нож и нанёс несколько ударов своим собутыльникам. В итоге 56-летний хозяин дома скончался на месте, 30 и 47-летние мужчины были госпитализированы. Кроме мужчин в доме находилась девушка одного из раненых, именно она и вызвала полицейских.