В Уфе дети с ограниченными возможностями побывали в Городе мастеров

В программе акции было несколько мастер-классов. На первом дети сделали цветы из фоамирана, росписали имбирные пряники. Для родителей в этом время прошел мастер-класс по стилю от имиджмейкера. Для ребят и родителей организатор проекта "Город мастеров" и участники ярмарки приготовили чаепитие с вкусными угощениями и подарили памятные подарки. Завершилась прогулка просмотром кукольного театра. Актеры показали русскую народную сказку "Курочка Ряба".