mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии виновный в гибели двоих детей получил полтора года колонии

19 апреля 2017, 12:16
Мужчина бросил умирать двух девочек 6 и 11 лет.

Стерлитамакский суд признал 32-летнего местного жителя виновным в смерти двоих детей. По версии следствия 19 декабря 2016 года мужчина, оставшись дома с двумя детьми своей сожительницы, не потушил сигарету и лёг спать. Спустя некоторое время, когда квартира уже горела, он проснулся от телефонного звонка, увидев огонь, мужчина выбрался из комнаты через балкон, при этом две девочки 6 и 11 лет остались в квартире.

Когда прибывшие на место пожарные потушили пожар, в прихожей были обнаружены тела девочек. Как позже установила экспертиза, обе погибли от отравления продуктами горения.

Суд признал поджигателя виновным в причинении смерти по неосторожности, и приговорил к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Максимальная санкция по этой статье 4 года лишения свободы.

Материалы по теме
Стали известны подробности убийства молодой мамы в СтерлитамакеВ больнице Стерлитамака больные страдают от тараканов – «Вести недели»Полиция в Башкирии ищет стрелка, обстрелявшего микроавтобус в Стерлитамаке
#Новости#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48