Пользователям Одноклассников предложили рассказать о своих любимых книгах

- В дни проведения Библионочи, 21 и 22 апреля, подписчики сообщества портала “Культура.РФ” в Одноклассниках смогут принять участие в конкурсе и рассказать о своей любимой книге, - говорится в сообщении пресс-службы социальной сети. - Также в группе “Культуры.РФ” специально к Библионочи запустилась интерактивная карта событий акции. Пользователи смогут найти на карте мероприятия крупнейших библиотек в разных городах России.