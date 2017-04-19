Детям с очень хрупкой кожей нужна помощь уфимцев

Детей с таким диагнозом называют детьми-бабочками, они обычно всю жизнь проводят в физических страданиях, потому что их кожа – не прочнее крыльев бабочки. В каждом регионе России обычно находится один-два таких ребенка. Родители этих малышей ежемесячно на перевязочные материалы тратят от 70 тыс руб.