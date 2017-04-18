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Между Хамитовым и Ялаловым нет реальных противоречий - Дмитрий Михайличенко

18 апреля 2017, 16:00
Политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя Медиакорсети возможную отставку мэра столицы Башкирии через уфимский горсовет, отметил, что депутаты понимают, что к чему.

Политолог Дмитрий Михайличенко подчеркнул, что «юридических полномочий снять уфимского сити-менеджера у главы Башкирии действительно нет, однако региональная вертикаль власти – это реальность, и в рамках этой вертикали есть много возможностей уволить сити-менеджера».

- Впрочем, я думаю ситуация так остро сейчас не стоит. На мой взгляд, скорее целесообразно вести речь о pr-конфликте, а не о реальных противоречиях главы Башкирии и уфимского сити-менеджера. Увольнение Филиппова и ситуация с Хасановым и без того мощные экстрафакторы. Сейчас уместным является не конфронтационный, а компромиссный сценарий. Полагаю, компромиссный сценарий уместен для всех основных субъектов региональной вертикали власти,

- отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

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