Между Хамитовым и Ялаловым нет реальных противоречий - Дмитрий Михайличенко

- Впрочем, я думаю ситуация так остро сейчас не стоит. На мой взгляд, скорее целесообразно вести речь о pr-конфликте, а не о реальных противоречиях главы Башкирии и уфимского сити-менеджера. Увольнение Филиппова и ситуация с Хасановым и без того мощные экстрафакторы. Сейчас уместным является не конфронтационный, а компромиссный сценарий. Полагаю, компромиссный сценарий уместен для всех основных субъектов региональной вертикали власти,