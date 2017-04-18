Александр Филиппов назвал своё увольнение атакой на администрацию Уфы

- Если комиссия всё же направила главе администрации города заключение о наличии конфликта интересов, то это может быть одним из элементов атаки, идущей сейчас против города. Если в нарушение закона по мне будет принято решение об увольнении в связи с конфликтом интересов, это сразу нанесёт удар и по мэру, - уточнил Филиппов. - При конфликте интересов увольнению подлежат и тот, кто допустил конфликт, и его непосредственный руководитель. Мы, совместно с Иреком Ишмухаметовичем, используем все возможные правовые механизмы для защиты интересов города.