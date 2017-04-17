Уфимский застройщик выдаст квартиры военнослужащим

Напомним, в 2015 году министерство обороны подало иск в арбитражный суд с просьбой запретить уфимскому застройщику СУ-10 продолжать строительство жилого комплекса «Союзный» в микрорайоне «Затон». В материалах дела говорится, что в 2011 году СУ-10 приобрёл у одного из департаментов минобороны права на аренду участка. Спустя несколько лет, когда застройщик успел возвести несколько многоэтажек, выяснилось, что подразделение не имело права распоряжаться землёй.